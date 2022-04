Janet Jacksonová prodává svůj byt s výhledem na Central Park, cena je 206 milionů

Byt se třemi ložnicemi a stejným počtem koupelen je ve 34. podlaží budovy One Central Park West. Byt je rohový a díky tomu nabízí nejenom nádherný výhled na Central Park, ale také na další části New Yorku.

„Kdykoli jsem během těch 25 let vstoupila do svého bytu, vždy jsem ocenila, jakou má můj domov úžasnou polohu a úchvatné výhledy, které zachycují kouzlo a vzrušení New Yorku. Když jsem překročila jeho práh, okamžitě jsem se cítila tak klidná a vyrovnaná - tolik vzpomínek,” svěřila se reportérům webu.

Zpěvačka známá hity jako Miss you much anebo Together Again v současnosti nabízí byt k prodeji, a to za 8,995 milionu dolarů, tedy 206,27 milionu korun.