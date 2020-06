Z Hitlerova rodného domu bude nakonec policejní stanice

Úkol, který před sebou měly generace Rakušanů, je nelehký. Co udělat s rodným domem člověka, který se tak neblaze zapsal do světových dějin? Zbourat jej, by bylo nesmyslné. Dům nemůže za to, kdo v něm žil. Na druhé straně jej nějak výrazněji označovat, ať již vzhledovou úpravou, nebo funkcí, by bylo ještě nešťastnější. Na světě je stále mnoho sympatizantů nacistických myšlenek, a ti by si zde rádi vytvořili poutní místo.