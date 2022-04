Strašnické krematorium letos slaví 90 let. Ukrývá architektonické skvosty i tajemné příběhy

Před sto lety byla v Praze provedena první kremace. Dnes tam zpopelní 90 procent zesnulých Video

V úterý je to přesně 100 let, co se v Praze konala první kremace. Dne 23. listopadu 1921 byl zpopelněn lékař František Adamec, jako provizorní krematorium...