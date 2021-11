Jak bydlí ideální nájemníci

Vytvořit oku lahodící mix stylů v bytě, který má rodina jen v nájmu, vyžaduje vkus, cit a disciplínu k tomu nekupovat nic drahého, ale vybrat či vyrobit to, co se bude hodit ke stávajícímu zařízení. Foto: Lukáš Hausenblas

Vytvořit oku lahodící mix stylů v bytě, který má rodina jen v nájmu, vyžaduje vkus, cit a disciplínu k tomu nekupovat nic drahého, ale vybrat či vyrobit to, co se bude hodit ke stávajícímu zařízení. Foto: Lukáš Hausenblas

Vytvořit oku lahodící mix stylů v bytě, který má rodina jen v nájmu, vyžaduje vkus, cit a disciplínu k tomu nekupovat nic drahého, ale vybrat či vyrobit to, co se bude hodit ke stávajícímu zařízení. Foto: Lukáš Hausenblas

Šikovné paní domu se podařilo vtisknout bytu nezaměnitelnou tvář, která může být pro mnohé inspirací. A to i přesto, že jsou manželé v bytě v nájmu a je to tak maximum, co šlo z interiéru „vykřesat“.