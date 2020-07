Zaparkoval fabii v kopci. Ujela mu a k tragédii chyběly jen decimetry

Je to základem ovládání auta - než vystoupíte, řádně zajistěte auto proti pohybu, zejména na nerovné zemi. Co se honilo 59letému řidiči v Rusku hlavou, když vystoupil a nechal auto ujet, je záhadou.

SPECIÁL: 20 let Škody Fabia

SPECIÁL: 20 let Škody Fabia AutoMoto

Fabia se dává do pohybu; nejprve dozadu, kde neumělého řidiče téměř přejede, a pak dopředu, z kopce, do míst, kde mají ostatní lidi postavené stany a zaparkovaná auta. Řidič se ji snaží chytit, samozřejmě neúspěšně; vypadá to, že kopec je docela prudký.