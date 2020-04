Volkswagen láká na nový Tiguan, má přijet ještě letos

Obrázek ukazuje zejména přední část vozu, a kdybychom nevěděli, že se díváme na Tiguan, napadl by nás spíš menší T-Roc. Právě jemu se přední maska se světlomety hodně blíží; zahazuje dosavadní mohutnost, podobnou spíš pick-upu Amarok.

Je to další důkaz ohromné obliby crossoverů v posledních letech, ovšem nutno dodat, že stálice jménem Golf to Tiguanu loni usnadnila - vědělo se, že na podzim přijde nová generace, a řada zájemců o Golf mohla s nákupem čekat do nového roku.