Volkswagen chystá nástupce e-upu, bude patřit do rodiny ID

Měl by být pojetím podobný e-upu, tedy krabicoidní městské autíčko s krátkými převisy a pětidveřovou karoserií. Po vizuální stránce by měl být podobný modelu ID.3, po technické stránce také - má využívat zmenšenou verzi platformy MEB.

To by znamenalo elektromotor těsně před zadní nápravou a pohon zadních kol. Baterie uložená v podlaze by ve snaze snížit cenu mohla podle Britů mít menší kapacitu; očekávají se dvě varianty - 24 a 36 kWh. Dojezd té větší by se mohl blížit třem stovkám kilometrů.