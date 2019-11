Vlajkovou loď Mercedesu-AMG čeká elektrifikace. Mohla by být nejsilnější verzí

Šéf AMG Tobias Moers už v minulém roce potvrdil, že čtyřdveřové AMG GT v plug-in hybridní verzi skutečně vznikne, a že až přijde, výkonem převálcuje i současnou nejsilnější verzi vozu, tedy AMG GT 63 S. Ta v současnosti nabízí 630 koní a 900 N.m. Co také víme, je, kdy se novinky objeví - mělo by to být přibližně v polovině roku 2020.