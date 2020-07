Tunel pod Mont Blankem zásadně zkrátil cestu z Francie do Itálie. Slaví 55 let

Tunel byl řadu let považován za nejbezpečnější přechod Alp. Až do 24. března 1999, kdy zde při požáru zahynulo 39 lidí. Nevznikl přímo kvůli dopravní nehodě, nýbrž kvůli požáru kamionu, který vezl margarín a mouku. Nebyl to první hořící kamion v tunelu, ovšem všechny předchozí se podařilo rychle uhasit. V tomto případě si ho řidič všiml pozdě a uhasit ho nedokázal.

Hned na to se strhla diskuse o bezpečnostních opatřeních v dosti úzkém tunelu (šířka 8,6 metru). Stavba byla poté tři roky, do 9. března 2002, uzavřena. Obnova stála 350 milionů eur (asi 11,2 miliardy korun), které byly investovány zejména do výstavby únikových východů a do vylepšení evakuačního, poplašného a signalizačního systému.