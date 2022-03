Škoda Auto má ohroženou polovinu modelů, chybí díly z Ukrajiny

Škoda Auto se čtyřiceti tisíci zaměstnanců se dostává do kritické situace. „Kabelové svazky začínají docházet a jejich náhradní výroba není. Je velmi obtížné predikovat vývoj a nelze přesně odhadnout, který den se linky zastaví a na jak dlouho to bude,“ potvrdila Právu mluvčí Škody Auto Simona Havlíková.

Automobilka přitom ještě nedořešila náhradní dodávky dveřních výplní do nejprodávanějšího modelu Octavia. Tato auta se sice vyrábějí, ale nechávají se nedokončená a čekají na dodělání dveří.

Na konci ledna totiž zničil obrovský požár přímo v Mladé Boleslavi výrobní a skladovací haly jednoho z dodavatelů automobilky, který dveřní výplně do aut zajišťoval. V kritické situaci tak jsou nyní už čtyři modely z osmi. „Fabia, Superb, Kodiaq a Karoq se dál vyrábějí,“ dodala Havlíková.

Firma zvažovala a patrně dál zvažuje možnost, že by kompletně celou výrobu kabelových svazků přesunula z Ukrajiny do ČR. Přesun by se ale týkal patrně stovek zaměstnanců s jejich rodinami, což není snadné zrealizovat.