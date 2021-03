Seat chystá levný elektromobil, má dorazit do čtyř let

Španělská automobilka Seat chce do roku 2025 uvést na trh levný elektromobil. Potvrdil to Wayne Griffiths, šéf značky, při tiskové konferenci. Tak levný, jako Dacia Spring, ale podle všeho nebude – jeho cena by měla začínat v přepočtu zhruba na 520 tisících korun.