Rekordní zrychlení Tesly Model S Plaid má zásadní háček

Co to je „první stopa rozjezdu”? Aby auta na čtvrtmílové dráze startovala ze stejného místa, pomáhá laserový paprsek na startovní čáře. Když ho přední pneumatiky protnou, rozsvítí se světlo s nápisem „Staged” ohlašující, že vůz je přesně na startovní čáře.

Trik je v tom, že časomíra začíná běžet až v momentě, kdy je paprsek opět nepřerušený. Když ho přerušíte jen kouskem pneumatiky, po startu máte k dobru zhruba jednu stopu, tedy 30,48 cm, po kterou zrychlujete, aniž by běžel čas. U obyčejných aut to je skoro jedno, ale když soupeříte o titul nejlépe zrychlujícího produkčního auta světa a máte k tomu 1033 elektrických koní a 1424 Nm jako Tesla Model S Plaid, rozdíl je v desetinách sekundy. V momentě, kdy se časomíra rozběhne, totiž už jedete rychlostí 8 nebo 10 km/h.

Čas, kterého vůz dosáhl při zrychlení na 60 mph takovýmto způsobem, byl 2,28 sekundy. To je pořád úchvatné číslo a je to nejlepší hodnota, kterou MotorTrend za 72 let svého měření zaznamenal – ale ani zdaleka to není méně než dvě sekudny, které Tesla uvádí.