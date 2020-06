První jízda v Hondě e: Stylovka především

Když se Honda e – ano, má snad nejkratší jméno na trhu, prostě „e“ – představila jako koncept a později i v sériové podobě na loňském autosalonu ve Frankfurtu , svou roztomilostí se vetřela do přízně nejen fanouškům elektromobilů. A když se svět dozvěděl, že bude mít pohon zadní nápravy, zpozorněli i ti, kterým jde o co nejlepší jízdní vlastnosti.

Když už jsem nakousl displeje, budu pokračovat zbylými třemi na palubní desce. Mnohokrát něco takového ukázal některý koncept, ale jen Honda e to dotáhla v realitu – přes celou šířku palubní desky tu jsou displeje. Kromě dvou „zrcátek“ je tu jeden displej pro přístrojový štít a dva infotainmentové – řidič má svůj a spolujezdec má svůj.

Takhle na virtuálním papíře to vypadá nadbytečně, ale opak je pravdou. Teorie je podle zástupců automobilky taková, že spolujezdec na svém displeji nastaví trasu do navigace a odešle ji řidiči do jeho displeje, a pak může třeba vybírat hudbu.