Elektrická Honda e konečně v sériové verzi, nabídne dva výkony

Maličká Honda E je městský automobil, který díky kapacitě akumulátorů 35,5 kWh nabídne dojezd až 220 km. To není málo, ale také to není nic, s čím by se dalo počítat na přejezd z Prahy do Brna. Prostě pěkné auto do města a jeho intravilánu.

Protože akumulátory jsou uloženy pod podlahou a rozdělení hmotnosti je 50:50, pak je samozřejmě nasnadě, že jízdní vlastnosti by měly být celkem dobré. Honda to slibuje a nezávislé zavěšení všech kol to podtrhuje. Tohle bude jistě zajímavé auto co do řízení.

Malé městské autíčko s efektním retrovzhledem Foto: Honda

Supermoderní digitální přístrojovka a po stranách obrazovky zrcátek Foto: Honda

Pohonné jednotky budou dvě. Obě nabídnou shodný točivý moment 315 N.m, ale jedna bude mít výkon 100 kW (136 koní), druhá 113 kW (154 koní). Na stovku auto zrychlí prý za přibližně osm sekund. Se kterou verzí, ovšem nevíme.

Důležitým parametrem bude čas nabíjení, kdy s rychlonabíječkou (opět neupřesněného výkonu) by za třicet minut měly být akumulátory naplněny na 80 %.

Vůz ani v sériové verzi nebude mít zpětná zrcátka a nahradí je zpětné kamery. Ty promítnou obraz za vozem na šestipalcové displeje. Na přístrojovce pak budou dva displeje – oba po 12,3 palcích. Bude na nich hromada možností, co nastavovat, co zrcadlit a co má být za informace před řidičem a co u spolujezdce. Ale o tom jsme už psali v dříve.

Na evropské trhy by se novinka měla dostat příští rok za zatím neupřesněné ceny.

Honda používá e psané malým písmenem Foto: Honda