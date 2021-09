Poslední stát na světě přestal používat olovnatý benzín na silnicích

Zdá se to jako věčnost, co člověk na českých benzinkách mohl najít olovnatý benzín s názvem Super. Spolu s olovnatým Specialem se přestal prodávat 31. prosince roku 1999. Řada zemí na světě, včetně např. jihu Evropy a v podstatě celé Afriky, ho používala ještě o pár let později. Do roku 2021 ovšem zbyl jediný - v Alžírsku. Dříve s ním skončil i Afghánistán nebo Severní Korea.