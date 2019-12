Otec se synem pracovali na replice Lamborghini, v garáži našli vánoční překvapení

Dojemný příběh plný nadšení pro silná auta začal ve chvíli, kdy si rodina Backusových koupila domů závodní videohru a malý Xander, který byl vždy technický typ a zbožňoval vynálezy, jezdil po virtuálním okruhu pouze s Lamborghini Aventador S. Jednoho dne pak přišel za svým otcem Sterlingem s otázkou, proč si takové auto nepostaví a on, jako správný snílek, nemohl synovi nabídnout odpověď, proč by to nešlo.

Xander a Sterling nejprve netušili, jak budou stavět něco tak složitého jako Lamborghini doma v garáži. Nakonec ale zkušenějšího ze dvou „konstruktérů“ napadlo, že by mohli použít technologii 3D tisku, což kupodivu zabralo a v americkém městě Erie v Coloradu začalo vznikat něco, čemu nemohli věřit přátelé, známí ani samotná rodina.

O tom, co se děje v Erie, se brzy dozvěděla média, což mělo za následek, že se příběh dostal až k vedení Lamborghini. Ti pohádek znalejší už asi tuší, co to znamená.

Italská automobilka se totiž rozhodla, že do Colorada vyšle svůj natáčecí štáb, aby se Sterlingem a Xanderem vytvořili vánoční video o jejich projektu, což už samo o sobě zapůsobilo na rodinu jako malý zázrak. To ale ještě v Erie netušili, že z Itálie putuje do Ameriky i něco lepšího, než kamery a mikrofony, a to pravý Aventador S, který štáb v noci vyměnil za repliku v garáži. Když pak malý Xander přišel dovnitř, jeho pohled na auto snů vypovídal úplně o všem.

„Pohádka“ pro benzínové šílence má bohužel jen něco málo přes dvě minuty, ale dojme kohokoli, kdo miluje auta, stejně jako Sterling a Xander Backusovi. Kdo by si ovšem myslel, že jim Aventador zůstane, ten by byl na omylu. Lamborghini auto rodině pouze na dva týdny zapůjčilo a budou ho muset vrátit.

