Nástupce McLarenu F1 je tady. Každý jeho detail je dechberoucí

Po prvotním odhalení větráku na zádi , nákresu a detailů o motoru je konečně tu - GMA T.50 se odhalilo v celé své kráse. Nemá zrovna jméno plné vášně, jako to umí italské automobilky, ale tenhle britský stroj to víc než vynahradí v útrobách.

„S třiceti lety technologického postupu je právě nyní ten správný čas postavit ten nejlepší analogový supersport. Věřím, že nikdo jiný nedokáže to, co my přivedeme v roce 2022 na trh. Stavět tenhle britský supersport bude něco, na co budu ve svém životě nejvíce hrdý,” nechal se slyšet Murray při představení vozu.