Motor nástupce McLarenu F1 je přehlídkou superlativů

Vskutku, nejvyšší otáčky motoru jsou 12 100 – to není překlep, opravdu přes dvanáct tisíc. To z něj činní motor s nejvyššími maximálními otáčkami v silničním autě vůbec. Tisková zpráva hovoří i o „nárůstu otáček za vteřinu“ –jinými slovy, jak ochotně se motor vytáčí. Hodnota je 28 400, což znamená, že GMA V12 je schopný dosáhnout maximálních otáček z volnoběhu za 0,3 sekundy.

Motor má mild-hybridní ústrojí – startér/generátor, který je součástí 48V elektrosoustavy. Na motor ale není napojen řemenem jako ve všech běžných mild-hybridech, nýbrž pomocí ozubeného soukolí. Ozubená kola pohánějí i dvě dvojice vačkových hřídelí v hlavách válců; to také není běžné řešení.

T.50, jak se Murrayho hypersport prozatím jmenuje, tedy rozhodně nebude pro každého. Mezi záplavou přeplňovaných motorů a dvouspojkových převodovek to bude do značné míry závan starých časů.

„Aby byl motor skutečně výjimečný, musí mít správný charakter, musí se rychle vytáčet, musí úžasně znít, jímavým způsobem podávat točivý moment a musí být atmosférický. Ze všech těchto důvodů bylo od začátku jasné, že motor v T.50 bude dvanáctiválec,“ vysvětlil konstruktér, proč se pro takový motor rozhodl. „Při jeho návrhu jsem chtěl, aby to byl protilék na moderní supersporty, u kterých přes všemožné kryty motor ani nevidíte,“ dodal.

Pro konstruktéry motoru, firmu Cosworth, bylo splnění Murrayho požadavků opravdu oříškem. „Kritéria, která Gordon stanovil, z toho činila jednu z nejtěžších prací, do které jsme se kdy pustili. Zvedá laťky ve všech ohledech,“ řekl Bruce Wood, výkonný ředitel firmy.

Vyplatí se to, když T.50 má vzniknout v pouhé stovce kusů? Vzhledem k tomu, že se hovoří o ceně 2 milionů liber (cca 57,7 milionu korun) za kus, asi ano. Podstatnější však je vytvořit auto, které bude na mnoho let ikonou, stejně jako kdysi McLaren F1. Jestli se to podaří, ukáže čas.