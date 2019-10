Luxusní Toyota Century v úpravě sportovní divize GRMN? Zatím si Japonci z fanoušků spíš střílí

Vždyť vrcholný, hranatý a pohodlný model japonské automobilky, který používá i císař, s červenými detaily, sportovními koly a použitím černého plastu místo chromu vypadá zajímavě. Má to ovšem háček. Tahle Toyota je totiž jen model v měřítku 1:18.

Škoda. Auto vypadá perfektně a i na fotkách člověk sotva pozná, že nejde o skutečný vůz. Jde o výrobek značky Kyosho, která vyrobí 700 kusů tohoto autíčka ve sběratelské kolekci. Cena v Japonsku vyjde v přepočtu na 4200 korun. Auto za to ale stojí. Vždyť je do detailu provedené. Má i displeje a tlačítka v interiéru a na víku kufru je maličké karbonové křídlo, jako by bylo v reálu.