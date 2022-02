Kvůli požáru hal Škoda nedokončí až 16 tisíc octavií, říká odborový předák

„Rozhodli jsme se vozy přesto vyrábět, jen je budeme nedokončené odstavovat. A jakmile budeme mít kašír, tak je budeme kompletovat, je to pro nás alfa a omega. Pravděpodobně budeme auta dodělávat na místě, nebudeme je vozit zpět do fabriky, jako to bylo dříve zvykem. Chceme je totiž dodat co nejdříve našim zákazníkům,“ doplnil.