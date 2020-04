Kia Stinger GT v testu: Jak se buduje image

Připomnělo mi to týden s Lexusem LC . Okázalé auto, které na sebe ukazuje, jak jen to jde, ale okolí tak nějak neštve. Nikdy se mi s jedovatě zeleným BMW M4 , měděným BMW i8 Roadster nebo rudým a okřídleným Audi TT RS nestalo, že by za mnou kdokoli přišel na parkovišti se zvídavými dotazy a obdivnými poznámkami. S Lexusem LC nebo právě s touto oranžovou Kiou Stinger se mi něco podobného dělo takřka denně.

Ta druhá strana mince se váže k posezu za volantem. Sedadlo se dá spustit nízko, a vytvoříte si tak ideální polohu s nataženýma nohama. Rezervy najdete na zadních sedadlech, kde si vůz bere kompromisy za stylový design exteriéru nejvíce. Zejména na hlavu to pro vyšší dospělé není nejlepší. Potěší však skvělý přístup do zavazadelníku díky výklopnému sklu ve stylu liftbacku.

Pro Kiu je to důležitý tvůrce image. Tím spíš, že nejde o prvoplánového křiklouna. Po týdnu s tímto vozem přijdete na to, jak precizně naladěné a poctivě postavené auto to je. Dát za Kiu 1,4 milionu sice vyžaduje trochu odvahy, nicméně pokud vám primárně nejde o high-tech vychytávky v interiéru nebo prestižní emblém na kapotě, je to vlastně skvělá nabídka.