Jdou zelená auta do módy? Lexusu LC v nové edici sluší i khaki lak

A co jiného Limited Edition od října v Evropě nabídne? Tak budou to třeba dvoubarevná jednadvacetipalcová kola, dvoubarevný je i interiér oděný do té nejjemnější kůže, jakou má firma v nabídce. Jde o kombinaci béžové a černé. Kde není kůže, doplňuje ji alcantara. Řidič i spolujezdec budou opravdu hýčkáni, protože dostanou příplatkové sedačky stavitelné v deseti směrech.