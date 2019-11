Test BMW i8 Roadster: Bezhlavý návštěvník z budoucnosti

BMW se ve své historii proslavilo především lehkými, kompaktními vozy s konzervativním designem a vypiplanou technikou v čele s legendárním řadovým šestiválcem. Není divu, že když v roce 2013 roztáhlo svá křídla, tedy dveře, na frankfurtském autosalonu, bylo to něco neuvěřitelného.

Tehdy byly plug-in hybridy s možností dobíjení docela v plenkách a snižování objemů motorů se rovněž skloňovalo spíše s negativními zkušenostmi. Bavoři však do tohoto auta dali tříválec v kombinaci s elektromotory a baterií s možností dobíjení. A staromilci si mohli ukousat nehty.

Tento model tu byl vždy od toho, aby šokoval, ještě lépe se mu to ale i po letech daří ve formě otevřeného Roadsteru, který se do výrobní řady přidal teprve před rokem. Tak pojďme odhodit veškeré předsudky a nasedněme.

Otevřené varianty sportovních vozů bývají často neforemné. Kvůli mechanismu střechy ztratí trošku té elegance ve prospěch funkce. Ovšem u i8 to osobně vnímám jinak.

Roadster pak sice usnadní nastupování v případě otevřené střechy, když do auta prostě tak nějak spadnete seshora, ovšem se střechou zavřenou je to stejná akrobacie jako u kupé.

Vážně, pokud nejste pořádně ohební, bude vás každé nastupování a vystupování do nízko ukotveného sedadla přes vysoký a široký karbonový práh pořádně štvát.

Patřím mezi motoristické novináře, kteří možná ze všech nejméně lpí na odkládací prostory nebo zavazadelník. Prostě mi upřímně často stačí, že něco takového v autě je v dostatečné míře a věřím, že to tak má více motoristů. Ovšem tady už si musím stěžovat i já.

Do dveří si nedáte nic, ani do středového tunelu či přihrádky před spolujezdcem. Měl jsem problém vymyslet, co s peněženkou, kterou nemám rád v kapse u kalhot.