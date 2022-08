Jsou Muskova vyjádření pro Teslu přítěží? Někdejší fanoušci neskrývají znechucení

Sacramentský kuchař a youtuber Jerry James Stone nyní jezdí volkswagenem, ale přemýšlí o koupi elektromobilu. Tesla to však nebude. „Elon tu značku poskvrnil tak moc, že bych teslou nejezdil, ani kdybych ji vyhrál. Máte člověka, který je nejbohatší na světě, má obří megafon a používá ho k tomu, aby označil pedofilem někoho, kdo jím není, nebo aby odsuzoval lidi kvůli obezitě, takové věci jsou jaksi odporné,“ říká.

O co jde konkrétně? Musk se ve svých tweetech leckdy nebojí odvážných vyjádření - třeba o americkém prezidentu Joeovi Bidenovi před několika měsíci řekl, že je „starý plesnivý maňásek“ . Někdy jdou jeho slova i za hranu, když před pár lety thajského potápěče označil za pedofila . Za to se později omluvil.

Podle agentury Bloomberg vypovídají ankety mezi zákazníky a tržní průzkumy, že o Tesle jako značce ví velká část potenciálního trhu, její zákazníci patří k těm nejloajálnějším a zákazníci jsou s auty spokojeni. „Na druhou stranu, Muskovy taškařice? Bez těch by se klidně obešli,“ píše agentura.

Dokládá to výsledky studií firem Creative Strategies a Escalent. „Jedna z kritik, které jsme slyšeli často, pocházela od zákazníků s negativními pocity vůči značce kvůli veřejnému chování Elona Muska. Majitelé měli jasno v tom, že mají své auto rádi, ale pociťovali frustraci z Muska jakožto ambasadora značky,“ píše první firma.

„Časem mi ale jeho veřejná vyjádření začala opravdu vadit. Chová se jako sedmiletý kluk,“ dodává. Jestli si jako příští vůz koupí opět teslu, tedy není jisté. Bylo by, nebýt Muskova chování. „Nebýt pana Muska a jeho šaškáren, jsem si z 98 procent jistý, že bych si zase koupil teslu,“ uzavírá.

Výzkum firmy Strategic Vision, který agentura také zmiňuje, však odhalil, že to možná nebude tak vážné. Devětatřicet procent amerických zákazníků nových aut by podle něj značku Tesla ani nezvažovalo; u Toyoty je toto číslo 29 procent, ovšem u německých prémiových značek je to zhruba polovina.