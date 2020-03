Je tohle největší výfuk na světě? Někde před ním najdete starou ladu

Velké či jinak výrazné výfuky se objevují na autech ve dvou případech. Buď mají taková auta zajímavé motory, anebo patří lidem, kteří chtějí budit pozornost za každou cenu. Tento ruský případ je na okraji druhé kategorie; ruský kanál Garage54 na YouTube se do výroby takhle šíleného výfuku pustil, protože proč vlastně ne?

Vidíte správně, tenhle starý žigulík - použitý mimo jiné při snaze napodobit „nejčernější černou” Vantablack a při pokusu, co s motorem udělá smíchání pěti různých paliv - místo koncového tlumiče výfuku má cosi o průměru bubnu solidně velké pračky.

Není to skutečný tlumič, je to jen buben, nemá uvnitř žádné přepážky ani tlumicí vatu. A i jeho účel je přesně opačný, než tlumit zvuk - má ho zesilovat, má být nejhlasitějším výfukem na světě. Je tak opakem pokusu, kdy starý Fiat dostal jeden tlumič na každý válec.

Kolik válců, tolik výfuků? Rus to dotáhl do absurdna

Kolik válců, tolik výfuků? Rus to dotáhl do absurdna AutoMoto

Jestli je skutečně nejhlasitější, a zda má mezi osobními auty největší průměr, změřeno nebylo, i když na to druhé bychom si klidně vsadili. Výsledek se ale povedl, hlasitost je enormní, jak je ostatně slyšet z videa i přes ztlumení původního zvuku kvůli dabingu.

Možná ještě více pozoruhodné ale je, jakým způsobem byl výfuk do auta namontován. Ve výsledku to vypadá docela hezky, ale prostor asi nešlo udělat víc humpolácky - na dílně do zádě auta vyřízli díru tak, že i světlo a registrační značka padly za oběť brusce.