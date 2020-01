V Rusku zkusili napodobit nejčernější lak na světě. Na staré Ladě

BMW X6 Vantablack je nejčernější auto na světě, a to díky materiálu Vantablack, kterým je jeho karoserie pokryta. Ruský kanál Garage 54 na YouTube chtěl vytvořit takovou Ladu, jenže Vantablack je nesmírně drahý. Tak se pokusili ho vyrobit sami - a výsledkem je dost možná nejčernější Lada na světě.

Na první pohled je jasné, že karoserie téhle Lady má do Vantablacku daleko. Z procesu příprav je to samozřejmé - díváme se na doma vytvořenou barvu z rozemletých uhlíkových granulí. Je to velmi temná a velmi matná barva a vůz je, zejména na sněhu, opravdu černočerný.