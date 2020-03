Bude auto fungovat, když do nádrže slijete pět různých paliv? Rus to zkusil

Je dobře známou věcí, že když do moderního benzínového auta natankujete naftu, či naopak do moderního dieselu načepujete benzín, a s takovýmto palivem se rozjedete, vážné poškození palivové soustavy i motoru nejenže hrozí, ale je vysoce pravděpodobné.

Jenže co se stane, když zkombinujete pět různých paliv do nádrže jednoho auta? Ruský kanál Garage 54 na YouTube, který v minulosti např. zkoušel jezdit na colu, to zkusil.

Tento experiment připomněl starší zkoušku britského televizního pořadu Fifth Gear, který ve své době konkuroval mnohem známějšímu Top Gearu. Jeden z jeho moderátorů koupil Ford Escort s benzínovým motorem a Opel Astra s atmosférickým dieselem; obě auta z 90. let minulého století. Do benzínového auta nalil pět litrů nafty, do dieselového zase pět litrů benzínu, a zkoušel, co se bude dít.