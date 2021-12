Jak bezpečně přepravit vánoční stromek? Stačí dodržet několik jednoduchých pravidel

Kupujeme-li řezaný stromek , v každém případě je lepší ho nechat zabalit do síťoviny . Zabere tak méně místa a lépe se s ním manipuluje. A hlavně, může ležet na boku, aniž by se mu polámaly větve.

Začněme od toho jednoduššího – užitkového vozidla. V něm stačí položit stromek na korbu či do nákladového prostoru a upínacím popruhem či tzv. gumicukem, pružným upevňovacím lankem s háčky na koncích, mu zamezit v pohybu.

Jen na přepravu stromku si ale bude půjčovat dodávku či přívěs málokdo, pokud nemá vlastní, a tak přichází na řadu to složitější – přeprava v autě či na něm. V obou případech platí, že stromek dáváme do auta kmenem dopředu .

A konečně, přeprava na střeše, na příčníkách. Zde jsou už nutné upínací popruhy s ráčnami, tzv. kurty, neboť v případě nehody nedokážou gumicuky stromek udržet a on poletí dopředu. Kurty potřebujete dvě – jednu na každý konec stromku.

V případě, že kupujete stromek v květináči, je třeba dbát na to, která jeho část je nejtěžší; většinou to bývá právě květináč. Takový stromek také často není možné zabalit do síťoviny a manipulace je tedy složitější. Na druhou stranu, můžete si ho po Vánocích zasadit na zahradě.