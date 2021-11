Greenpeace žaluje Volkswagen, v boji proti změně klimatu prý automobilka nedělá dost

Německé Greenpeace předložilo Volkswagenu řadu požadavků, včetně podmínky ukončení výroby spalovacích motorů do roku 2030 a snížení emisí uhlíku do roku 2030 minimálně o 65 procent oproti úrovni z roku 2018. Německá automobilka požadavky rychle odmítla, načež žadatelé podali žalobu, uvádí agentura Reuters.

Volkswagen usiluje o to, aby většina jeho vozů měla do roku 2040 nulové emise na všech hlavních trzích, a do roku 2050 se snaží dosáhnout klimatické neutrality.