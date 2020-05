GM pracuje na baterii pro elektromobily, která zvládne 1,6 milionu km

Automobilka Tesla není jediná, která pracuje na „milionové” baterii pro elektromobily. Se stejným cílem, tedy postavit baterii, která by měla životnost milion mil (1,6 milionu kilometrů), pracují i vývojové týmy amerického koncernu General Motors. Agentuře Reuters to vyjevil viceprezident Doug Parks.

Neuvedl, kdy by se něco takového mělo představit či objevit na trhu, ale řekl, že několik týmů pracuje na věcech, jako jsou elektrody bez kobaltu, pevné elektrolyty nebo ultrarychlé nabíjení. Právě snížení závislosti na kobaltu až do jeho úplné eliminace je různými zdroji uváděno i v souvislosti s prací Tesly na inovativní baterii.

Baterie Ultium má podle starších informací nabídnout kapacitu od 50 do 200 kWh. Většina jí vybavených aut má používat 400V architekturu, ale s napětím očekávaný GMC Hummer EV ji má dostat v 800V verzi, která by měla umožnit nabíjení výkonem až 350 kW.

To znamená, že když si někdo koupí ojetý elektromobil, může ho záhy čekat statisícová investice do nové baterie. Pokud by však baterie v elektromobilu měla životnost 1,6 milionu kilometrů, a navíc byla levnější, může to řadu zákazníků ojetých aut popohnat ke koupi elektromobilu z druhé ruky.