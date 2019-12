Francie zvyšuje daň z CO2 na nová auta, za tu nejvyšší koupíte celou Octavii

Ve světle zvyšování daní na auta s vysokými emisemi CO2 by se dalo očekávat, že francouzská vláda také zvýší dotace na auta ekologická, ovšem opak je pravdou. Mají se snížit, a to o 300 eur (7650 korun) na maximálně 6 tisíc eur (153 tisíc korun) na vůz s emisemi CO2 do 20 g/km.

Podle informací francouzského webu AutoMoto by měl tento bonus na firemní auta být poloviční a měl by platit jen pro auta s pořizovací cenou do 45 tisíc eur (1,148 milionu korun). Vozy s cenou do 60 tisíc eur (1,53 milionu korun) by též měly pobírat dotaci poloviční a dražší auta nemají být dotována vůbec.