Francie a Německo jsou proti konci spalovacích motorů v roce 2035

Jeden by čekal, že zrovna Francie se svým tvrdým systémem bonusů a malusů na auta podle emisí, který dokáže nové auto prodražit až v řádu stovek tisíc korun, bude vítat co nejrychlejší násilné ukončení prodejů nových spalovacích aut v Evropě. Podle webu Automotive News ovšem spolu s Německem nesouhlasí s plánovaným návrhem, který by měla EU představit již dnes.

Ten hovoří o tom, že emise nových aut mají klesnout do roku 2030 o 65 % a do roku 2035 na nulu. Francie ovšem žádá pokles o „pouhých” 55 % do roku 2030 a také chce, aby plug-in hybridní vozy mohly být prodávány déle než do roku 2035.