Fiat chystá velkou modernizaci, během pěti let uvede čtyři důležité novinky

„Naším sourozencem ve skupině Stellantis je Citroën. Máme odlišnou historii, ale jsme dvě lidové značky a hodně toho sdílíme. Myslím, že zajímavé je, že můžeme trh rozdělit podle velikosti. Můžeme být specialistou na menší vozy a Citroën pak bude mít větší legitimitu pokrýt segment D – a samozřejmě dojde k nějakému překrytí uprostřed,“ prozradil François, že Fiat se stejně jako dnes ani v budoucnu nechystá výš než do kompaktního segmentu.

Je pravděpodobné, že přijede jako hybridní a plně elektrický vůz, protože Fiat předběžně přistoupí k tomu, aby byl nejpozději do roku 2027 v Evropě plně elektrický.

„Fiat by měl být lidovou Teslou, elektrický pro všechny. Je jasné, že potřebujeme, aby se náklady na elektrifikaci snížily. Do roku 2027 budeme připraveni, ale možná dříve. To bude záviset na ceně. Chci, abychom byli první masově prodávanou značkou, která bude pouze elektrická.“