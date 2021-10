Test Fiatu 500e: Když máte rádi hezké detaily

Kousek, se kterým mám tu čest, je ze zaváděcí edice La Prima a stojí skoro milion korun. Není to málo a nedostanete velkou baterii. Co však dostanete, je krásný modrozlatý perleťový lak, zajímavé detaily i kromě toho křidélka a obrovskou spoustu výbavy, včetně adaptivního tempomatu a aktivního vedení v jízdních pruzích. Oboje navíc funguje docela spolehlivě.

Generační obměna však neznamenala zvětšení rozměrů. Pořád je to malinké autíčko do města, do nějž se dva lidé vejdou relativně pohodlně, ale zadní sedačky se dají považovat sotva za nouzové. Díky tvaru zádě ale kufr není zas tak mrňavý a na víkend ve dvou se do něj sbalíte.