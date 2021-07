Od městských aut po pick-upy. Stellantis plánuje čtyři elektrické platformy

Nabídka elektromobilů automobilového giganta Stellantis se zatím omezuje zhusta na městské minivozy a dodávky, ovšem to by se v dohledné budoucnosti mělo změnit. V rámci prezentace nazvané EV Day firma představila čtyři platformy pro budoucí elektromobily, které obsáhnou v podstatě celou její nabídku.

A konečně, platforma STLA Frame je určená pro auta s rámovou konstrukcí, tedy pick-upy a největší SUV. Délky těchto vozů mají být mezi 5,6 a 6,2 metru a baterie mají mít kapacitu od 159 do více než 200 kWh. Elektromotory mají mít výkon od 204 do 449 koní a verze s pohonem všech kol tu jsou samozřejmostí.

Automobilka kromě toho ohlásila plán investovat 30 miliard eur (771,8 miliardy korun) do elektrifikace a softwarových inovací do roku 2025. O pět let později chce prodávat v Evropě více než 70 % vozidel označovaných jako nízkoemisní, tedy pravděpodobně hybridy, plug-in hybridy a elektromobily. V USA to má být více než 40 %.