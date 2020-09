Evropská výstavní premiéra nového Rolls-Royce Ghost se uskutečnila v Praze

Koronavirus, ale i ocenění tuzemského zastoupení zaválo výstavní debut nového ghostu do Prahy. Jediný oficiální dovozce nedávno převzal cenu za nejlepší evropské dealerství značky.

„Celý tým je hrdý, že se nám podařilo toto ocenění získat pouhých pět let po založení obchodního zastoupení značky v Praze v roce 2015. Je to naše páté ocenění v průběhu pěti let, mimořádně si ceníme také titulu Global Dealer Ownership Experience, které jsme získali v roce 2017,” říká manažerka společnosti Rolls-Royce Motor Cars Prague, Eva Kadlecová.