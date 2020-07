Elektrický Hummer má být světově první supertruck. Premiéra se blíží

První pohledy na tvary Hummeru naznačují, že se bude stále jednat o robustní, ostře řezaný automobil. Vpředu se nachází šestidílná mřížka, která odkazuje na původní Hummer. V interiéru se naopak řidič má cítit trochu jako v kosmické lodi. Má být totiž obklopen řadou hi-tech vymožeností a velkými displeji. Vůz by měl mít i odnímatelné střešní panely pro maximální požitek z jízdy.

Podle posledních zpráv bude mít elektrický Hummer v útrobách elektromotory s celkovým výkonem až 1000 koňských sil a rychlosti 100 km/h tak dosáhne za neuvěřitelné 3 sekundy. GMC uvádí, že bude schopný úžasných věcí jak na silnici, tak v terénu. Jeho hlavním soupeřem bude patrně elektrický pickup Tesla Cybertruck . Oba by na trh měli dorazit přibližně ve stejnou dobu.

Hummer EV se pochlubí novým systémem baterií s názvem Ultium, které podporují různou kapacitu, a to ve škále od 50 do 200 kWh. Zároveň je možné je nabíjet stejnosměrným proudem až do výkonu 350 kilowattů.