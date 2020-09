Elektrická dodávka od Peugeotu dorazila na český trh, cenou překvapí

Peugeot ovšem při příležitosti zahájení prodeje stanovil akční cenu na 684 tisíc korun, což je na velké elektrické auto příjemná cena. Pro srovnání, dieselový model s motorem 2,0 litru a podobnou výbavou vyjde na 645 tisíc korun bez daně. Není tomu navíc tak dávno, co Peugeot prodával miniaturní iOn , svůj první moderní elektromobil, za podobnou částku.

Nový elektrický Expert si zákazníci mohou objednat ve třech různých délkách karoserie L1 (4600 mm), L2 (4950 mm) a L3 (5300 mm). Vůz stojí na platformě EMP2 a pod kapotou má u Peugeotu známý elektromotor s výkonem 100 kW. Zákazník může volit buď 50 kWh baterie s dojezdem 230 km nebo, a to jen u délek L2 a L3, baterii s vyšší kapacitou 75 kWh a dojezdem 330 km. Vůz bude mít tři jízdní režimy Eco, Normal a Power.

Velkou doménou vozidla by měla být hlavně jeho užitkovost, která podle Peugeotu neutrpěla ani ve chvíli, kdy do e-Experta vsadili baterie a elektromotor. Na tažné zařízení jde připojit přívěs těžký až 1 tunu. Nákladový prostor je pak stejně velký, jako u spalovací verze, bohužel však uveze méně, a to jen 1275 kg vzhledem k zákonům o elektromobilech.