Dvoulitry i plug-in hybridy. Škoda v ČR kvůli riziku požáru svolává 3000 aut

Zhruba 300 z 1000 svolávaných vozů patří přímo automobilce Škoda Auto. „V extrémním případě, pokud by v té baterii došlo ke zkratu, tak by mohla selhat pojistka, mohlo by dojít k výboji a z toho by mohlo dojít k zahoření auta,“ řekl Straškraba.