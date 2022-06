Dodávky baterií pro elektromobily budou problém, obává se koncern Volkswagen

Dohoda Evropské unie o postupném ukončování výroby vozů se spalovacím motorem v příštích 12 letech je problematická, ale ještě větším problémem bude výroba dostatečného množství baterií pro elektromobily, které mají vozy se spalovacím motorem nahradit. V rozhovoru s agenturou Reuters to řekl finanční ředitel německé automobilky Volkswagen Arno Antlitz.

Komentář zazněl poté, co se země EU dohodly na zákonech pro boj proti změně klimatu, včetně toho, který požaduje, aby nové automobily prodávané v Unii od roku 2035 vypouštěly nulové emise oxidu uhličitého. To v praxi může znemožnit prodej automobilů se spalovacími motory.

Velké automobilky se snaží zajistit si dodávky baterií. Větší problém však může představovat nalezení dostatku surovin pro jejich výrobu. Pokud se nepodaří získat dostatečné dodávky lithia, niklu, manganu nebo kobaltu, může to zpomalit přechod k elektromobilům, zdražit tyto vozy a ohrozit ziskové marže automobilek.

V minulosti však byl kritický více, když se nechal slyšet, že „je jednoznačné, že elektrifikace je technologie zvolená politiky, nikoliv autoprůmyslem“. „Nemělo by se zapomínat na to, že to bude mít sociální důsledky a že riskujeme ztrátu střední třídy, která si už nebude moci kupovat auta,“ řekl dále.