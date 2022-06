Čtyřválcový Mercedes-AMG C 63 zachycen na Nürburgringu. Zní zajímavě

Že nová generace Mercedesu třídy C má pod kapotou jen čtyřválce, je známo už delší dobu. Platí to i pro vrcholovou verzi AMG C 63, u níž je skok největší - z V8 rovnou k řadovému čtyřválci. Nejeden fanoušek aut ze staré školy tedy měl obavy o to, jak bude vůz znít. Na tuto otázku nyní dokážeme částečně odpovědět.