Budoucnost kultovní Mazdy MX-5 může být i hybridní

V Mazdě jednoduše nyní počítají se vším, ale Ichiro Hirose jasně dodal, že pokud by měla mít jejich Miata páté generace hybridní pohon, muselo by se vyřešit to, aby nepřibrala na váze, což by se rozhodně za současného stavu stalo. Japonští inženýři by přitom měli před sebou velmi těžký úkol, a to ubrat už tak maličké MX-5 další kila.