Anketa o světové auto roku zná své finalisty

Co se dalších pěti kategorií týče, o titul pro městské vozidlo roku zabojuje Kia Soul EV, MINI Electric, Peugeot 208 , Renault Clio a Volkswagen T-Cross, zatímco o privilegium nosit ocenění nejlepší luxusní vůz se letos utkají pouze německá vozidla, a to konkrétně BMW X5 , BMW X7, Mercedes EQC , Porsche 911 a Porsche Taycan.

U automobilů jde ale mimo techniku také o vzhled, a právě o něm je čtvrtá kategorie, kde se bude hlasovat o nejlepší design. O tento titul soutěží Alpine A110S, Mazda CX-30 , Mazda 3 , Peugeot 208 a Porsche Taycan, které se dostalo hned do tří odvětví. Pátou kategorií je cena pro automobilku roku. Jejího vítěze budeme znát už 3. března, protože bude vyhlášen v rámci autosalonu ve švýcarské Ženevě.

Mezi nominovanými vozy na cenu Světové auto roku se objevili i čeští zástupci, a to škodovky Kamiq a Scala, ale ani jeden z modelů se neprobojoval do finálové desítky. Kdo bude úplným vítězem, se dozvíme na dubnové autoshow v americkém New Yorku.