Základní benzin, nebo raději diesel? Dvojtest Škody Kamiq

Třetím kouskem v rodině crossoverů a SUV značky Škoda jsem se už svezl. Při kratším testu ve Francii před několika měsíci mě překvapil jeho dobrý podvozek, ale během pár desítek kilometrů všechno nezjistíte. Na to potřebujete kilometrů nejméně stovky. A aby toho nebylo málo, pro test na českých silnicích jsem vzal Kamiqy hned dva – základní benzín a jediný diesel v nabídce.

Zcela přímé srovnání by to mohlo být tehdy, pokud bychom vedle tohoto dieselu měli silnější verzi litrového tříválce s dvouspojkovou převodovkou. Ve výbavě Style tehdy stojí diesel o čtyřicet tisíc více. Jenže takto srovnáme základ z obou variant - na benzin i na diesel. Nebo když do Kamiqu hledáte ten nejlevnější motor: versus když se nebojíte připlatit.