Američan vjel do řeky, aby naplnil chladič

Když je třeba doplnit kapalinu do chladicího systému motoru, člověk v obchodě koupí tu správnou – ať už je to destilovaná voda nebo namíchaná chladicí kapalina – v kanystru a nalije ji do otvoru tomu určenému. Nejmenovaný muž z města Yakima v americkém státě Washington se ale rozhodl pro jiný způsob, pro naplnění chladiče vodou vjel do řeky.