Alfa Romeo chystá na příští rok sportovní model, možná i se spalovacím motorem

Od roku 2020, kdy italská automobilka Alfa Romeo přestala vyrábět sporťák 4C, nemá podobné auto v nabídce. O nástupci se už delší dobu spekuluje, ale to je zatím všechno. Britský web Autocar nyní píše, že by takový vůz měl přijít už v roce 2023. Patrně ale ve formě konceptu.

Dosud se mělo za to, že nadcházející sportovní model Alfy Romeo bude elektrický a přijde v souladu s plány značky od roku 2025 představovat jen elektromobily. Nyní to však vypadá, že by mohl přijít dříve a navíc se spalovacím motorem.