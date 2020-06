Alfa Romeo chystá elektrický crossover na platformě Peugeotu

Dosud se o spojení koncernů FCA a PSA spíš jen mluvilo. Nyní tu máme předzvěst toho, jak by mohla spolupráce vypadat. Alfa Romeo chystá elektrický crossover na francouzském základě, alespoň to tvrdí britský web Autocar. A to i přesto, že koncern FCA nabízí elektromobil ve formě Fiatu 500e, který nedávno prošel generační obměnou.