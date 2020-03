Fiat má novou pětistovku, rovnou včetně edicí od módních značek

Na seznam aut, která by se, nebýt koronaviru, představila na ženevském autosalonu, právě přibyl nový Fiat 500e. Odhalil se prostřednictvím internetu na zcela nové, pouze pro elektromobily postavené platformě.

Vzadu vidíme nová světla, která připomínají písmeno C ve své vnější a E ve své vnitřní části. A třebaže tento vůz má plátěnou skládací střechu, kabriolet to není - sloupky a rámy oken jsou pevné.

Novinka má pod kapotou elektromotor o 120 koních, který čerpá energii ze 42kWh baterie v podlaze. Zrychlení na stovku je 9 sekund a nejvyšší rychlost je 150 km/h. Baterie má stačit na 320 km dojezdu dle metodiky měření WLTP a vůz zvládá rychlonabíjení až 85kW stejnosměrnou nabíječkou; to se na 80 procent dobije za 35 minut.

Samozřejmostí je spousta jízdních asistentů jako autonomní nouzové brzdění, hlídač mrtvých úhlů, asistent jízdy v pruzích nebo adaptivní tempomat. Vůz má také tři jízdní režimy, Normal, Range a Sherpa. Ten poslední cílí na co největší dojezd na úkor komfortu posádky.

Již nyní je možno vůz objednávat, a to ve speciální, plně vybavené a pětisetkusové edici First, tedy „první”. Cenu známe zatím jen v eurech - je to 37 900, tedy 960 tisíc korun.