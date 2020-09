Test Volkswagenu T-Roc Cabriolet: I špatný nápad může dopadnout dobře

Volkswagen není první automobilkou, která uřízla střechu SUV a představil podivný kabriolet. Po Nissanu Murano a Range Roveru Evoque je to však poprvé, co má takový vůz možnost stát se díky své velikosti a ceně masovou záležitostí, alespoň v rámci světa otevřených aut.

Pro designéry musel být návrh takového auta opravdovým oříškem. Když se rozhodnete představit crossover bez střechy, musíte se vejít do už tak utažených mantinelů ještě rafinovaněji. Nabízí se totiž, že výsledek nebude vypadat vábně.

Látková střecha zmizí za devět sekund do prostoru mezi zadními sedadly a zavazadelník, který tak příliš neomezuje. Přístup do něj je sice poněkud omezený, ale výsledných 284 litrů není špatných, navíc když je k dispozici i průvlak na zadní sedadla. Škoda jen, že se krátké víko těžce zavírá, na jeden zátah poutkem uvnitř to nezvládnete.