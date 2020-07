Nejlevnější kabriolety na českém trhu aneb Slunce nad hlavou za málo

Některá kabria jsou neuvěřitelně drahá, ovšem nikoliv všechna. Spoustu jich pořídíte s rezervou do milionu korun. Proto jsme se podívali po čtyřech nejlevnějších skutečných kabrioletech na českém trhu, tedy takových, kterým po složení střechy nezůstanou žádné sloupky, žádné rámy, žádná okna, jen nebe nad hlavou.

Dáme-li si jako strop milion korun základní ceny a vyřadíme-li např. Fiat 500C, který sice stojí málo, ale jen shrnuje prostřední část střechy a za kabriolet se tedy označit nedá, moc toho nezbývá.

Mini One Cabrio

Mini Cabrio (na ilustračním snímku verze Cooper S Sidewalk) Foto: Mini

Kdo by to byl řekl, že nejlevnější skutečný kabriolet na českém trhu bude pocházet od značky, která hraje hlavně na styl a nestydí se účtovat pořádné sumy. Je to ale tak - základní Mini One Cabrio s 1,5l tříválcem o 102 koních a šestistupňovým manuálem stojí dle aktuálního ceníku od 612 306 korun.

Ojetiny jsou samozřejmě levnější; použité Mini Cabrio koupíte na inzertním webu sauto.cz nejlevněji za 102 tisíc korun; je z roku 2005. Do 150 tisíc korun je tu nabídek řada. Ovšem, jak to u ojetin bývá, nejlevnější auta v nabídce mohou být časované bomby co do servisních nákladů.

Mazda MX-5

Mazda MX-5 Anniversary Foto: Petr Horník, Právo

Tento bod byl jasný – Mazda MX-5 je světoznámá jako dostupný roadster. V Česku začíná na 745 900 korunách za základní 1,5l čtyřválec o 132 koních, který přes šestistupňový manuál posílá výkon na tu správnou, tedy zadní nápravu.

Budeme-li hledat ojetiny na stejném webu jako výše, narazíme na nejlevnější kus z roku 1995 za 35 tisíc korun. U dalších nabídek však ceny rychle rostou k nějakým 90 tisícům, což je za starou MX-5 částka lépe odpovídající.

Volkswagen T-Roc Cabriolet

Volkswagen T-Roc Cabriolet Foto: Volkswagen

Na třetím místě skončil nováček a zároveň tak trochu jednorožec, Volkswagen T-Roc Cabriolet – SUV s plátěnou skládací střechou. Se 150k čtyřválcem TSI o objemu 1,5 litru a šestistupňovým manuálem stojí od 748 900 korun. Pohon všech kol v Česku bohužel není k mání.

Ojetý T-Roc Cabriolet budete hledat stěží a narazíte nanejvýš na nějaký předváděcí kus. Přesto má Volkswagen v kabrioletech docela tradici a například golfů bez střechy z 90. let je do 50 tisíc hodně; na sauto.cz je nejlevnější za 29 tisíc z roku 1995.

Pokud byste se chtěli vyhnout rámu nad předními sedačkami, hledejte např. New Beetle; nejlevnější je z roku 2004 za 60 tisíc korun.

BMW 218i Cabrio

BMW řady 2 Cabrio Foto: BMW

Poslední skutečné kabrio do milionu je opět zadokolka – BMW řady 2 s tříválcem o 136 koních. Vypadá to jako slabota, ale z nabídky tohoto modelu je 218i jediná verze, kterou dostanete s manuální převodovkou.

Ojeté kousky se dají najít, ale protože tohle je také poměrně nové auto, začínají nad půl milionem korun. Levnými BMW bez střechy jsou řady 3 E36 nebo E46 anebo první Z3. Na webu sauto.cz začínají na částkách 89, resp. 80 a 110 tisících korun.